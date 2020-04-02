شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس مسلسل "ولاد إمبابة" بحضور سعد الصغير وفريدة سيف النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "ولاد إمبابة" تصوير العمل، بطولة الفنان سعد الصغير، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث أوشك مخرج العمل على الانتهاء من تصوير 70% من العمل، الذى يدور في إطار شعبى اجتماعى .

وينشر ”الخليج 365” صور كواليس المسلسل، الذى يضم العديد من الفنانين وعلى رأسهم سمير غانم ولطفى لبيب، حيث جمعت الصور كلا من سعد الصغير، نادر أبو الليف فريدة سيف النصر، ومجموعة من الشباب.

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ويجسد سعد الصغير من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنية داخل أحدث العمل.

ولاد إمبابة وهو من بطولة سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وريكو وشمس ونادر أبو الليف وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن إنتاج عمرو ماندو وبلال صبري و تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى.