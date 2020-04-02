شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامها بتدمير القضية.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعلن انسحابها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، انسحابها من القضية، بعد اتهامها بتشويه سمعة القتيل وتدمير القضية لصالح الفنانة اللبنانية.

وفى مقطع صوتي منسوب للمحامية نشرته صحيفة "عاجل"، أكدت المحامية انسحابها من قضية محمد الموسى، ومعاودة مساعدتها في القضايا الإنسانية، بسبب تصارع الكثيرين بتشويه صورتها واتهامها بتدمير القضية، مشيرة إلى أنها لم تقصر تجاه واجباتها كمحامية في القضية، مضيفة أن ما قدمته لهذه القضية كان من كونها إنسانة قبل أن تكون محامية.

Advertisements

وفى سياق آخر، شاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى دعوات اللبنانيين، بتوجيه التحية، والتصفيق للأطباء اللبنانيين، وفرق التمريض فى لبنان على مجهودهم فى محاربة فيروس كورونا، والجهد الكبير الذى يبذلوه فى سبيل الحفاظ على صحة اللبنانيين.

وقالت نانسى عجرم: "لكل الأطباء والممرضين، والممرضات، والطاقم الطبى كلكم، تستاهلوا أكثر من هيك، صقفة كبيرة كبيرة لإليكن"، وقامت بالتصفيق فى شرفة منزلها، مع زوجها الدكتور فادى هاشم.

وتقضى النجمة نانسى عجرم وقتها في العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى مع بناتها و أسرتها، لافته أنها فى المنزل منذ أسبوعين وفي البداية كان الوقت مروره صعب لكنها الآن تأقلمت مع الوضع.

وتحدثت نانسى في أحد اللقاءات التليفزيونية عن كيفية قضائها الوقت في المنزل، قائلة: "أنا بتسلى في البيت كتير عندى حاجات بعملها وبخلصها ولما تحس حالك مجبور تعقد في البيت متعرفش تنزل بالسيارة تروح الاستوديو البداية كانت صعبة لكن تأقلمنا وبقالنا أسبوعين في البيت".