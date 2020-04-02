فيديو| أحمد فهمي يواجه نفسه وأحمد حاتم يقلد هنيدي.. نجوم الفن في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

حرص عدد كبير من النجوم على إظهار حالتهم خلال فترة العزل المنزلي، بعد أن التزموا بإرشادات وزارة الصحة المصرية بالتزام البيوت، لأسبوعين تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الخليج 365 يرصد لكم تفاصيل يوميات بعض النجوم خلال فترة العزل.

إدوارد

نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له يغني فيه مع ابنته ماريا وابنه ماركو.

وكتب إدوارد: "ليالي الحظر ، أغنية أنت اخترت إيه مع أولادي ماركو وماريا".

Advertisements

وظهر إدوارد في الفيديو وهو يغني عن تفاصيل حياته خلال الحظر، وهذا ما فعلاه ولديه، ليسألوا الجمهور بعد ذلك "إنت اخترت إيه".

أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم فيديو عبر حسابه على إنستجرام، يسخر فيه من كورونا، بأحد مشاهد الفنان محمد هنيدي.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي فيديو يعبر عن حالة الملل بسبب العزل المنزلي.

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو لها مع كلبها، داخل منزلها، عبر حسابها على إنستجرام

حسن الشافعي

نشر الفنان الفنان حسن الشافعي فيديو وهو يعزف على الأورج، لموسيقى لأعياد الميلاد قبل 2020 وفي 2020، وعلق: "لو القعدة في البيت طولت أكتر من كده الموضوع هيبقى خطير".