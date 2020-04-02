محمد رمضان بـ"بدلة بيضاء" وهنا الزاهد "بنظارة سوداء".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها بتطبيق سناب شات.

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل منزله.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مقابلة لها ببرنامج (إي تي بالعربي).

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تجمعها بأبنائها وأصدقائها.

نرمين ماهر

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نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل منزلها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان في عمل مسرحي قديم.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له مرتديًا بدلة بيضاء، علق عليها: "كل مر سيمر".

سامو زين

نشر الفنان السوري سامو زين، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له بتقنية تصوير جديدة.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة، ظهرت خلالها بنظارة شمسية سوداء.