أمير كرارة يهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة الفنان حمدي الميرغني بعيد ميلاده.

ونشر كرارة، صورة له مع الميرغني عبر حسابه على"إنستجرام" ، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا أطيب حمدي في مصر".

وعلق الميرغني، قائلا: "حبيبي وأخويا الكبير، أجدع واحد في مصر، واحشني والله".

يذكر أن، أمير يواصل حاليًا تصوير مسلسل "الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي، ويجسد خلاله دور "الشهيد أحمد منسي" بينما يجسد أحمد العوضي شخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، كما يشارك في المسلسل كل من دينا فؤاد وإسلام جمال، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف آسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبدالله وإياد نصار، وغيرهم.