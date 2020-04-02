محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
قال الفنان محمد عز، إنه لن يظهر في أي أعمال درامية في رمضان 2020.
وكتب عز، عبر حسابه على "إنستجرام "، قائلًا: " كنت مستني يمكن يحصل في الأمور أمور، بس بما إننا في حظر، فهقولكم خبر أنا شخصيا مش حابه.. إن شاء الله انتظروني في رمضان ٢٠٢١، إن كان لينا عمر، عشان رمضان ٢٠٢٠ أنا مش جاي، كان نفسي اكون معاكم زي كل سنة، بس مفيش نصيب".
يذكر أن، آخر أعمال الفنان محمد عز، مسلسل" الأخ الكبير" الذي عرض مؤخرا على الشاشة، وحقق العمل نجاحا كبيرا عقب عرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عز يعلن غيابه عن دراما رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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