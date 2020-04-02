محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة ليلى علوي، على الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، الذي يوافق غدًا الخميس، حيث طالبت بارتداء ملابس زرقاء لدعمهم.
ونشرت ليلى، منشورًا عبر ستوري حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "بكرة.. اليوم العالمي للتوحد، يا ريت كلنا نلبس أزرق، علشان ندعمهم، ونوعي المجتمع والعالم بيهم".
وقالت ليلى في فيديو آخر لها، عبر استوري: " أنا النهاردة نزلت جبت طلبات البيت وكنت مأمنة نفسي ومروحة قبل الحذر".
وأضافت: "اكتشفنا إننا كلنا كنا محتاجين نقعد مع نفسنا وأهالينا وأولادنا.. نفكر في اللي فات واللي إحنا فيه، وكمان وقت كويس إننا نستفيد بحاجات كتير ".
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي للتوحد.. وتعلق على فترة الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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