ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي للتوحد.. وتعلق على فترة الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة ليلى علوي، على الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، الذي يوافق غدًا الخميس، حيث طالبت بارتداء ملابس زرقاء لدعمهم.

ونشرت ليلى، منشورًا عبر ستوري حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "بكرة.. اليوم العالمي للتوحد، يا ريت كلنا نلبس أزرق، علشان ندعمهم، ونوعي المجتمع والعالم بيهم".

وقالت ليلى في فيديو آخر لها، عبر استوري: " أنا النهاردة نزلت جبت طلبات البيت وكنت مأمنة نفسي ومروحة قبل الحذر".

وأضافت: "اكتشفنا إننا كلنا كنا محتاجين نقعد مع نفسنا وأهالينا وأولادنا.. نفكر في اللي فات واللي إحنا فيه، وكمان وقت كويس إننا نستفيد بحاجات كتير ".