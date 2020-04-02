تامر حسني يوجه رسالة لـ"الزهقانين" من الحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للمواطنين، الذين يشعرون بالزهق خلال التزامهم بالحجر المنزلي، الذي فرضته وزراة الصحة لتجنب تفشي وباء كورونا.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "مانقولش زهقنا، نقول الحمد لله، عارف إن فيه ناس بتهزر من باب التهوين على النفس.. بس بخاطب اللي مركز إنه زهقان أكتر ما مركز إنه قضاء ربنا، وماشي على الكل.. إن شاء الله ربنا يعديها على خير.. الحمدلله".

وأضاف تامر حسني، في فيديو له: "إن شاء الله محنة وهتعدي، ونرجع كلنا تاني نتقابل".

يذكر أن، تامر حسنى، طرح مؤخرا ابتهالًا جديدًا لرفع البلاء، من ‏كلماته وألحانه، رؤية موسيقية عبد الرحمن ‏شوقى، وذلك بعد انتشار وباء كورونا الذى ‏يعانى منه العالم حاليا.

