ابني زينهم.. أحمد مكي يستعرض أحدث طيوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد مكي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له مع ببغاء.
وعلق مكي: "ابني الجديد (زينهم) بيمسي على الناس الحلوة".
ومن المعروف عن الفنان أحمد مكي حبه للحيوانات، وتربيته لأصناف كثيرة من الطيور والكلاب.
وتعاقد النجم أحمد مكي، على فيلم جديد من إنتاج أحمد السبكي، ليعود من خلاله مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذي لم يحقق النجاح المتوقع.
الفيلم الجديد تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي في أول تجربة كوميدية له.
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