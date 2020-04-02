مسلسلات رمضان 2020 على كف عفريت

تقليل مدة حلقات المسلسلات وسيلة المنتجين للحاق بالعرض فى زمن «كورونا»

أزمة حقيقية يواجهها صناع مسلسلات رمضان 2020، لأن معظم هذه المسلسلات تم تحديد مواعيد عرضها على القنوات الفضائية، لكن حتى هذه اللحظة لم ينته صناعها من تصوير الحلقات الاولى الباقى على عرضها اقل من 20 يوماً، حيث اضطر عدد كبير من المنتجين لوقف تصوير مشاهدهم تحت شعار خليك بالبيت، ولكن هناك العديد من المنتجين اعلنوا تحديهم للفترة الصعبة التى نعانيها من خلال اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبعض من المنتجين قرروا استغلال التوقيت وتصوير بعض المشاهد الداخلية أولاً، مع إرجاء التصوير الخارجى لحين تحسن الأوضاع.

اختيار آخر لجأ اليه المنتجون بالتعاون مع المخرجين بحيث تقل مدة الحلقات لـ20 دقيقة بدلاً من 45 حلقة، والتغيير فى السيناريو على ان يتم اختصار المسلسل، لأن خطة التصوير تستمر حتى الايام الأخيرة من شهر رمضان.

وحرص صناع المسلسلات على تعقيم موقع التصوير، وتوزيع المطهرات على فريق العمل، إلى جانب توفير قفازات طبية للوقاية من الوباء.

ومن بين المسلسلات التى غيرت خريطة التصوير لتمنح الأولوية للمشاهد الداخلية مع فرض الاجراءات الاحترازية فى الوقاية مسلسل «دهب عيرة»، للفنانة يسرا، حيث عادت للبلاتوه مرة أخرى بعد أن كانت فى راحة بسبب كورونا استمرت لمدة أسبوع.

وجرى التصوير بفيلا فى حى المعادى، ويخوض المخرج سامح عبدالعزيز سباقاً مع الزمن لتصوير جميع المشاهد الداخلية أملاً فى تأكيد اللحاق بموسم رمضان وتسليم الحلقات الأولى للقنوات الفضائية.

ودهب عيرة، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وجومانا مراد، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، وخالد سرحان.

والخطوة نفسها اتخذها صناع مسلسل «تيمون وبومبا» للفنانين أحمد فهمى وأكرم حسنى، حيث حرصا على التصوير فى ديكور داخلى باستوديو بمنطقة شبرامنت، مع مراعاة الالتزام بكافة تعليمات وزارة الصحة للوقاية من كورونا المستجد.

وكثف المخرج أحمد الجندى عدد ساعات التصوير للانتهاء من تصوير أكبر عدد من الحلقات وتسليمها للقنوات الفضائية التى ستعرض العمل.

ويشارك فى البطولة لطفى لبيب وعارفة عبدالرسول وبيومى فؤاد، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث المسلسل فى حلقات منفصلة متصلة والتى تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف.

وواصل محمد رمضان كذلك تصوير مشاهد مسلسله «البرنس» داخل ديكور حى شعبى بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث انتهى مخرجه من تصوير أكثر من نصف أحداثه، ويأمل الانتهاء منه بالكامل خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وأطلق رمضان حملة ترويج للمسلسل بنشر البوستر الدعائى له، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وظهر محمد رمضان سجينا فى الصورة، حيث تشهد الأحداث دخوله السجن ظلما نتيجة صراعات مع أشقائه.

والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون،

ريم سامى، سلوى عثمان.

والمسلسل هو التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما بعد مسلسل «الأسطورة» عام 2016.

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ويبقى مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام هو المسلسل الوحيد الذى تأكد عرضه فى السباق الرمضانى المقبل بنسبة 100%، حيث تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، ويعكف مخرجه رامى إمام على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج.

لأن العمل تم تأجيله من العام الماضى،ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل «فلانتينو» دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، الأحداث تدور فى إطار تشويقى اجتماعى، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبدالعزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ايضا أقترب حسين المنباوى مخرج مسلسل «الفتوة» على انهاء نصف مشاهد المسلسل الذى بدأ تصوير المشاهد الاولى منه فى شهر ديسمبر من العام الماضى، وذلك فى الديكور الرئيسى الذى تم بناؤه فى مدينة الإنتاج الإعلامى، والذى استغرق أكثر من 3 أشهر.

تدور أحداثه قبل 100 عام فى حى الجمالية، ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، فى عمل يعيد المشاهدين إلى الحارة المصرية الأصيلة وعراقتها قبل قرن من الزمان.

مسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال، دياب، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.

وكان مسلسل «النهاية» ليوسف الشريف قد بدأ تصويره فى الأردن فى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى، ثم عاد فريق العمل للقاهرة، واستأنفوا التصوير فى النصف الثانى من شهر ديسمبر، وكثف صناع العمل ساعات التصوير، ولكن ساهم فيروس كورونا بالإضافة إلى حريق ديكور المسلسل إلى توقف التصوير، ولكن ياسر سامى مخرج العمل أكد فى تصريحات صحفية، أنه لا يوجد قرار نهائى بخروج المسلسل من سباق رمضان 2020، مشيراً إلى أنه بالفعل التصوير متوقف حالياً نظرا للظروف الراهنة خاصة بعد الحريق الذى نشب فى موقع التصوير.

كما أوضح سامى أنه تم تصوير جزء كبير من المسلسل والمتبقى مشاهد قليلة، وإذا سمحت الظروف من الممكن أن يتم استئناف تصويرها مع فرض الإجراءات الاحترازية لكل العاملين بالمسلسل.

مسلسل «النهاية»، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف

الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

وفى الأسبوع الاول من شهر ديسمبر الماضى بدأ صناع مسلسل «الاختيار» للنجم أمير كرارة تصوير المشاهد الأولى من العمل، كما حرص صناع المسلسل على تغيير الأحداث فى الحلقة الأخيرة، خاصة بعد تنفيذ حكم إعدام الإرهابى هشام عشماوى، بالاتفاق مع مخرج العمل بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار سيتم تغيير الحلقة ويتم تخصيص مشهد للواقعة وحكم الإعدام للإرهابى ويجسده الفنان أحمد العوضى خلال الأحداث.

مسلسل «الاختيار» يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى أحد الكمائن بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ويتضمن العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى، وبطولة أمير كرارة فى دور «منسى» وأحمد العوضى بشخصية «الإرهابى هشام عشماوى» والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبدالله وإياد نصار.

انتهى الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس ومعه الفنان حمدى الميرغنى من تصوير جميع مشاهد مسلسل «اتنين فى الصندوق»، والذى كان يطلق عليه من قبل «روحين فى زكيبة»، وكان المسلسل قد انطلق تصويره، خلال شهر يوليو من العام الماضى، بعدما تأجلت تحضيرات العمل الدرامى أكثر من مرة، إذ توقفت نهاية عام 2017، وكان مقررا عرضه فى شهر رمضان 2018، لكن القائمين على العمل استقروا على خوض السباق الرمضانى 2020.

المسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبدالله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبدالله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبدالغفار.

وعلى الرغم من أن مسلسل «الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق» قد بدأ تصويره فى شهر فبراير، إلا أنه من الممكن أن يستطيع اللحاق برمضان المقبل، لأن المسلسل عبارة عن 15 حلقة فقط سوف يتم عرضها فى النصف الأول من الشهر الكريم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خيرى وبطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام.

وساهم بدء التصوير مبكراً فى إمكانية نجاح صناع مسلسل «تيمون وبومبا» فى اللحاق بالعرض الرمضانى، حيث بدأ تصوير المسلسل فى شهر أكتوبر الماضى، والمسلسل بطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى وبيومى فؤاد وإنتاج «سينرجى» وإخراج أحمد الجندى، وسيناريو وحوار أيمن وتار، ومسلسل «وصل أمانة» بطولة مصطفى خاطر وعلى ربيع.

ايضا اعلن صناع مسلسل «شاهد عيان» بطولة حسن الرداد عن عرض العمل على قناة النهار، وهو ما حدث مع مسلسل «سلطانة المعز» بطولة غادة عبدالرازق، ومسلسل «لما كنا صغيرين» بطولة خالد النبوى وريهام حجاج، ومسلسل «ونحب تانى ليه» بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير، ومسلسل أسود فاتح» بطولة هيفاء وهبى كلها اعمال جارى تصويرها على قدم وساق فى محاوله للحاق بالعرض الرمضانى

وعلى جانب اخر يعانى عدد كبير من المسلسلات من احتماليه عدم اللحاق بالشهر الكريم من بينها مسلسل «بـ 100 وش» بطولة آسر ياسين ونيللى كريم، لتوقف تصويره اكثر من مره بسبب مرض نيللى كريم، ومسلسل «القاهرة كابول» بطولة خالد الصاوى وطارق لطفى وفتحى عبدالوهاب، ومسلسل «لعبة النسيان» بطولة دينا الشربينى ومسلسل «هجمة مرتدة» بطولة أحمد عز وهند صبرى، ومسلسل «ليالينا» بطولة صابرين، ومسلسل «سكر زيادة» بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندى، ومسلسل «فرصة تانية» بطولة ياسمين صبرى، ومسلسل «جمع سالم» بطولة زينة، ومسلسل «تقاطع طرق» بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومسلسل «خيط حرير» بطولة مى عز الدين.