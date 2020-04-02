نوارة أول فيلم يعرض على facebook watch

قررت شركة ريد ستار عرض فيلم نوارة على Facebook watch وذلك لدعمها حملة " خليك بالبيت " للحد من انتشار فيروس الكورونا، وقد أعلنت الشركة طرح الفيلم يوم الجمعة الموافق 3 أبريل وذلك احتفالًا بمرور 4 سنوات على العرض التجاري للفيلم. أبريل وذلك احتفالًا بمرور 4 سنوات على العرض التجاري للفيلم. يشار أن فيلم نوارة من بطولة منة شلبي، محمود حميدة، شيرين رضا، أمير صلاح Advertisements ومن تأليف وإخراج هالة خليل ومن إنتاج عام 2015. ومن تأليف وإخراج هالة خليل ومن إنتاج عام 2015. الجدير بالذكر إن فيلم نوارة حصل على 19 جائزة من مهرجانات عالمية عديدة كما حصلت منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي السينمائي الدولي أثناء عرض الفيلم للمرة الأولى هناك.

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