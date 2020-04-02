شاهد .. محمد عز يصدم جمهوره لهذا السبب

نشر الفنان محمد عز صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وفاجئ عز جمهوره بعدم خوضة ماراثون رمضان 2020، قائلًا: كنت مستني يمكن يحصل في الأمور أمور بس بما أننا في حظر فاهقولكم خبر أنا شخصيًا مش حابه .. إن شاء الله انتظرونى في رمضان 2021
يذكر أن الفنان محمد عز شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل إلا أنا، وهو من تأليف يرسي الفخراني، وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من وفاء عامر، صبريفواز، كمال أبو رية، محمد علاء، نادية رشاد، ديانا هشام، رضوى جودة، سناء عمران، محمد حمدي، محمد فتحي، طارق راتب، حسن عبدالفتاح، محمد دسوقي، محمد كامل، محمود يسري، مجدي السباعي، ياسر علي ماهر، سلمى غريب، أماني زاهر، سارة الصياد، محمد درويش، فتحي سالم، حامد الشراب، مصطفى عبدالسلام، محمد العمروسي، طارق عبدالعزيز، أروى جودة، على معصراني، أحمد صفوت، آية جمال، جميلة عوض، كندة علوش، محمد شاهين، هاجر عفيفي، حنان مطاوع، صفاء جلال، شاهيستا سعد.
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