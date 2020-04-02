بعد غياب طويل .. فضل شاكر يطل على جمهوره بحفل أون لاين

تصدر المطرب اللبناني فضل شاكر، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم، بعدما أعلن عن حفله خلال البث المباشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وغاب فضل شاكر، فترة عن الساحة الفنية، ليعود من جديد بطرح اغنيته الجديدة "بتوحشيني" عبر قناته

بموقع يوتيوب، خلال الأيام القليلة القادمة.

واعرب رواد مواقع التواصل عن اعجابهم وسعادتهم بعودة الفنان اللبناني فضل شاكر ، للساحة الفنية مجددا، حيث انه يمتاز بحجم جمهور كبر في الوطن العربي.

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‘جدير بالذكران فضل شاكر، طرح العام الماضى أغنية

تحمل اسم "ياتري" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، على موقع "يوتيوب".

كما طرح أغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة" يذكر أن أغنية "مع السلامة" هى آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتى تم طرحها فى ديسمبر 2018.