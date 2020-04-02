نادين الراسي وسلافة معمار تهنئان قصي خولي بعيد ميلاده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم الأول من شهر نيسان/أبريل ذكرى ولادة الممثل السوري قصي خولي الذي يكمل اليوم سنواته الـ44.

وقد تقدمت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ بالمعايدة لزميلها لمناسبة عيد ميلاده ونشرت صورة فديمة ظهرت فيها برفقته عبر خاصية "الستوري" وكتبت عليها تعليقاً :"عيد ميلاد سعيد قصي خولي"، كما أشادت بحنانه تجاه ابنه وعلقت :"يا عمري عقلبك يا أحن أب".

أما الممثلة السورية ​سلافة معمار​ فنشرت هي أيضاً صورة جمعتها بـ خولي وهي تلف يدها حول عنقه وعلقت عليها :"السنين عم تركض وأنت سنة عن سنة عم تجوهر أكتر وأكتر وأنا شتئتلك كتير..كل سنة وأنت بألف خير يا أبو العميد".

وكان قصي فاجأ خولي محبيه بنشر أول فيديو له برفقة طفله. وظهر فيه من دون إضاءة وهو يحمله ويساعده على النوم من خلال الهدهدة والغناء.

وبدا أنه نشره لمناسبة الاحتفال بيوم ميلاده. وهو ما أوضحه من خلال تغريدة كتب فيها: "صارو 44 سنة يا بابا، بس بوجودك اختلف معنى السنين وشفت نورك بحياتي".

وأضاف: "في مثل فارسي بِقول من ليس له ولد ليس في عينيه نور وانت نور عيوني يا ابني". كما نشر الفيديو على حسابه على "إنستغرام" وحقق أكثر من 271 ألف مشاهدة. وتفاعل معه الكثير من المتابعين وطالبه بعضهم بإظهار وجه الطفل فيما تذكر آخرون أزمته مع زوجته مديحة الحمداني.