تراند اليوم : طرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل فلانتينو

روج الفنان حمدي الميرغني للبرومو الدعائي الأول لمسلسل “فلانتينو” للفنان عادل إمام المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

نشر الميرغني البرومي عبر حسابه على “إنستجرام” وكتب:” أحلي حاجه حصلت يوم عيد ميلادي ان ينزل انهارده أعلان مسلسل فلانتينو للزعيم ❤️ @ramimam #فلانتينو #osn وان شاءالله قريب أعلان باقي القنوات اللي هتعرض المسلسل

مسلسل “فالنتينو” بطولة الزعيم عادل إمام وتجسد رانيا محمود ياسين شخصية مدرسة رياضيات فى إحدى مدارس فالنتينو التى يمتكلها الزعيم عادل إمام وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو، والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر