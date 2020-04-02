تراند اليوم : بالفيديو .. تعرف علي سبب بكاء نوال الكويتية علي الهواء مباشرة

أجهشت الفنانة نوال الكويتية في البكاء خلال مشاركتها في الحملة الوطنية الكويتية “سننتصر” التي تجوب شوارع الكويت من أجل توعية المواطنين بأهمية البقاء في المنزل.

وفي الفيديو ظهرت ابنة نوال الكويتية، حنين، وهي تمسح دموعها بعدما تأثرت بوالدتها بسبب العزل المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.