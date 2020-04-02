وفاة الممثل التركي تورهان كايا بطل "وادي الذئاب" بكورونا

كشفت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، عن وفاة الممثل التركي تورهان كايا، أحد أبطال مسلسل "وادي الذئاب" الشهير، عن عمر يناهز 69 عاماً؛ جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت صحيفة "يني جاغ" المعارضة أن تورهان كايا أصيب بالمرض قبل نحو 10 أيام، ونقل على إثره إلى المستشفى.

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وخلال فترة وجوده في المستشفى، تدهورت صحة كايا، وجرى نقله إلى غرفة العناية المركزة إلى أن فارق الحياة، الأربعاء.

في المقابل، قالت أسرة الفنان التركي إنه أصيب بالفيروس في المستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 277 بعد تسجيل 63 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 15 ألفا و679 إصابة، بعد تسجيل 2148 حالة جديدة.