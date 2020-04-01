فنانة كويتية تطالب بطرد الوافدين من الكويت بسبب كورونا

طالبت الفنانة الكويتية حياة الفهد، بترحيل الوافدين والمصابين بفيروس كورونا من الكويت إلى بلادههم، وسط حالة واسعة من الجدل تجاه تصريحاتها.

قالت الفهد بأحد البرامج التليفزيونية، بلهجة غاضبة: «احنا ملينا خلاص، وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون».

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وأكمل الفنانة الكويتية قائلة: «البلاد خربانة من تجار الإقامات، كل الملفات إللي بالشؤون لازم توقف ويجب تسفير العمالة السائبة إلى دولهم، فالكويت لا يتحمل هذا العدد، ملينا منهم يأكلون ويعلنون الديرة».

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وخلال حديثها، قالت الفهد إن أحد الوافدين باعها ذات يوم «خيشة بصل» بنحو 12 ديناراً كويتياً، واصفة ما حدث بأنه كما شراء المخدرات.

في حين دعت الفهد إلى منح الجنسية الكويتية إلى البدون، مُعتبرة أنهم يستحقونها لكونهم «يبون الكويت ويحبونها»، وكانوا في الصفوف الأولى للحرب، حسب قولها.

تصريحات الفهد، التي تحظى بجماهيرية كبيرة في منطقة الخليج، تأتي تزامناً مع تصاعد الانتقادات ضد العاملين العرب في الكويت.

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وأثارت تصريحات حياة الفهد حالة من الجدل، وسط تباين في وجهات النظر تجاه دعوتها لترحيل الوافدين.

