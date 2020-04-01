أصالة: كورونا جعلني ألتزم بالصلاة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترفت الفنانة السورية أصالة بأنها لم تكن خائفة من فيروس كورونا في البداية، واعتبرتها مجرد دور برد أو أنفلونزا، حتى اقتنعت مع زيادة الاصابات والوفيات حول العالم بكونها وباء عالمي خطير.

في نفس الوقت قالت أصالة في بث مثير مع محبيها أن هذا الوباء جاء في وقته، وربطت ذلك بالعزل المنزلي الذي فرضته الكثير من الدول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار العدوى، الأمر الذي منح الكثيرين الفرصة للتواجد مع أسرهم بشكل أكبر.

أصالة شددت على أنها تعيش أحلى أيامها، مضيفة: «عندما استوعبت الوضع أحسست أنها جاءت في وقتها، وأننا سنخرج من هذه الأيام بأحلى ذكريات، أنا أعيش أحلى ذكريات، قربتنا من حالنا وأولادنا وأصدقائنا، أفكارنا صارت منسجمة مع بعضها وكلها بتشبه بعضها».

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المطربة السورية أكدت أنها عادت لممارسة الرياضة بانتظام سواء داخل منزلها أو الركض حوله، بالإضافة إلى أنها قررت الألتزام في الصلاة.

يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخراً كليب جديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.