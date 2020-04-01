شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يفتتح "أبلة فاهيتا" بأغنية "عود البطل" فى أول حلقة على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضيفا على أولى حلقات برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON، غدا الخميس، في تمام الساعة 11 مساء، ومن المقرر أن يفتتح الحلقة بأغنية "عود البطل".

كانت قناة ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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يذكر أن أبلة فاهيا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏

كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏