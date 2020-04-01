شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات كذبة أبريل..بدرخان حبس النابلسى ومقلب من كوكب الشرق لأعضاء فرقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية شهر أبريل من كل عام يحترف البعض اختراع وتدبير بعض المقالب تحت مسمى "كذبة أبريل"، ويحذر الكثيرون من تصديق كل ما يقال لهم أو يسمعونه من أخبار خوفاً من الوقوع ضحية مقالب أول إبريل.

وكان لنجوم الزمن الجميل الكثير من المقالب مع "كذبة إبريل"، سواء كانوا ضحايا لها أو مبتكرون ومدبرون لهذه الكذبات حتى يوقعوا زملائهم فيها.

وكانت كوكب الشرق أم كلثوم معروفة بخفة ظلها وسرعة بديهتها ومواقفها الطريفة ، ونشرت مجلة الكواكب مع بداية إبريل عام 1957 أشارت فيه إلى أن أم كلثوم أرادت أن تدبر مقلباً لأعضاء فرقتها مع بداية الشهر فاتصلت بالمقهى الذى يجتمعون فيه وطلبت التحدث مع أحدهم وأخبرته بأنها تدعوه للغداء وطلبت منه تكتم الأمر وعدم إخبار باقى أعضاء الفرقة، وبعدها فعلت نفس الشيئ مع كل فرد من أفراد فرقتها.

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وعندما حان موعد الدعوة أعتذر أحدهم بأنه مريض ويحتاج أن ينصرف إلى بيته، بينما أعتذر ثان لإرتباطه بموعد ، وثالث بأنه ذاهب لزيارة شقيقته ، هكذا انتحل كل منهم عذرا حتى يهرب من باقى زملائه ليلبى دعوة كوكب الشرق الخاصة، وكانت المفاجأة حين ذهبوا جميعا لبيت أم كلثوم وأجتمعوا هناك، وحينها أدركوا أنهم وقعوا ضحية أحد مقالب الست ومضى كل منهم يمسح عرقه الذى سال بغزارة من شدة الخجل بينما لم تتمالك كوكب الشرق نفسها من الضحك.

بينما عرف عن الفنان عبدالسلام النابلسى إحترافه تدبير مقالب لزملائه أول أبريل، فارادوا الإنتقام منه، حيث تصادف أنه كان يشارك فى فيلم بطولة فريد الأطرش وإخراج أحمد بدرخان، وأتفق المخرج مع الممثلين على أن يدبروا مقلباً للنابلسى أول إبريل، فأرسل له المخرج أمراً بالحضور للأستديو فى وقت مبكر جداً لتصوير بعض المناظر الخارجية ، وجاء النابلسى مبكرا وهو مستاء جدا لأنه اضطر للاستيقاظ قبل موعده.

وما كاد النابلسى يدخل غرفته حتى أغلق الفراش بابها عليه بالمفتاح تنفيذاً لأمر المخرج، وظل الفنان الكبير يصرخ ويتوعد لساعات حتى حضر المخرج وفتح له الباب قائلاً" كل أبريل وأنت طيب" بينما ضج الأستديو بضحك زملائه الذين سبق وكانوا ضحايا لمقالب النابلسى أول أبريل.