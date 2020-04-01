شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى بطلة فيلم French Children Don’t Throw Food الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختيار الممثلة العالمية الأمريكية أن هاثاواى لبطولة الفيلم الجديد French Children Don’t Throw Food، الفيلم مأخوذ عن السيرة الذاتية للمؤلفة باميلا دروكرمان، حيث سيحكى الفيلم قصة صحفية أمريكية تنتقل إلى باريس من أجل عمل زوجها وتربية أبنائها، هذا على النقيض من نموذج الصحفية التى تكافح باستمرار لإيجاد توازن بين حياتها المهنية والأمومة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theplaylist".

فيلم French Children Don’t Throw Food، من كتابة جيمى مينوبريو وجوناثان ستيرن، وسيتم إنتاجه بـواسطة شركة Czernin's Blueprint Pictures، بالشراكة مع StudioCanal، كما أنه من المحتمل أن تكون شركة Blueprint المنتجة لـ فيلم الأوسكار "Three Billboards Outside Ebbing، Missouri"، بالإضافة إلى فيلم "Emma" الأخير من المخرج Falling de Wilde، مشاركة فى إنتاج العمل.

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يذكر أن العام الماضى، 2019، كان عاما مزدحما بالأعمال لـ الفائزة بالأوسكار لـ هاثاواى، حيث شاركت فى 3 أعمال سينمائية، جنبا مع المسلسل الذى عرض على شبكة أمازون برايم.

كان آخرها فيلم Dark waters، الذى حقق 21 مليون دولار أمريكى فى شباك التذاكر العالمى، فى فترة طرحه بدور العرض المختلفة، ويدور الفيلم فى إطارى الدراما، والسيرة الذاتية، فيلم Dark Waters من بطولة الممثلة الأمريكية آن هاثاواي، والممثل العالمى مارك روفالو، وليام جاكسون هاربر، بيل بولمان، تيم روبنز، فيكتور جاربر، مارى وينينجهام، بيل كامب، لويزا كراوس، كيفن كراولي، دانييل ر. هيل، دنيس دال فيرا، تشانى مورو، مارك هوكل، ليزا ديروبرتس، الفيلم من تأليف الثلاثى ماثيو مايكل كارناهان، ماريو كوريا، ناثانيل ريتش.

Dark Waters مستوحى من القصة الحقيقية لمحام عنيد يكشف سرًا كبيرًا وعميقًا، ويربط بين عدد متزايد من الوفيات غير المبررة بسبب واحدة من أكبر الشركات فى العالم، وفى هذه العملية، ويخاطر بكل شيء مستقبله وعائلته وحياته لكشف الحقيقة.