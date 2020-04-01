شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسلسل October Faction على نيتفلكس دون أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت شبكة نيتفلكس مسلسل الدراما October Faction، وذلك بعد موسم واحد من العمل، الذى طرح فى 20 يناير الماضى، وتراوحت تقييماته بين 6، و7، ولم تكشف الشبكة عن أى أسباب لإلغاء العمل الدرامى، الذى تكون من 10 حلقات، ووصلت مدة الحلقات إلى 39 دقيقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Tv Series Finale". ويدور مسلسل October Faction، حول متابعة مغامرات صائد الوحوش المتقاعد وعائلته.

وجاء ذلك بعد إلغاء مسلسل V-Wars، وذلك بعد طرح موسم واحد منه، فى 5 ديسمبر الماضى، وطرحت منه 10 حلقات، تراوحت تقييماتها بين 7 و7.8، على موقع IMDB، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline" فالعمل يستند إلى كتاب جوناثان مابيرى الأكثر مبيعًا "V-Wars"، الذى طرح فى عام 2012، وبدأ التحضير للمسلسل الجديد فى عام 2014.

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الكتاب المستند منه المسلسل نشر فى عام 2012 من قبل IDW، الذى ظهر لأول مرة كمجموعة من القصص النثرية التى تؤرخ لأول حرب لمصاصى الدماء، وجسد الممثل إيان سومرهالدر دور الدكتور لوثر سوان، الذى يدخل عالمًا من الرعب، ويحول مرض غامض أفضل صديق له، إلى مفترس قاتل يتغذى على البشر الآخرين، ومع انتشار المرض وتغيير عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات متعارضة بين الأشخاص الطبيعيين ضد العدد المتزايد من هؤلاء "مصاصى الدماء".

وشارك فى بطولة العمل جنبا إلى جنب مع سومرهالدر، كل من كايل بريتكوف، ادريان هولمز، جاكى لاي، بيتر اوتربريدج، كيمبرلى سو موراي، سيدنى ماير، لورا فاندرفورتس، تيدى موينيهان، جريج بريك، تيد أثيرتون، جوناثان هيجنز، بو مارتين.

ودار المسلسل حول الدكتور لوثر سوان، الذى يدخل فى عالم من الرعب عندما يتم إطلاق فيروس يتسبب فى ذوبان الجليد بسبب تغير المناخ، ولكن يحول هذا المرض أفضل صديق له، مايكل فاين، إلى مصاص دماء مفترس يتغذى على دم أى من البشر من حوله عند شعوره بالجوع، ومع انتشار المرض وتحول عدد أكبر من الناس، ينقسم المجتمع إلى معسكرات تضع الناس العاديين فى مواجهة العدد المتزايد من مصاصى الدماء، ويتنافس سوان وزوجته نيكى مع الزمن لفهم ما يحدث، بينما يرتفع فاين ليصبح زعيم مجتمع مصاصى الدماء.