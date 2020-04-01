شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يطلق مبادرة "علشان الدم ميقلش" ويتحدى السقا وعمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان حسن الرداد عن مبادرة بعنوان "علشان الدم ما يقلش" لحث الناس على التبرع بالدم لصالح المركز القومى لنقل الدم فى العجوزة وكل فروعه على مستوى الجمهورية، متحدياً الفنانين أحمد السقا وإيمى سمير غانم عمرو يوسف وأمير كرارة ورامي رضوان وهشام ماجد".

وقال الرداد فى فيديو له:"طبعا إحنا بنمر بظروف صعبة جدا وده أكتر وقت إحنا محتاجين إننا نقف جنب بعض فيه.. مفيش أهم من صحة الإنسان وفى ناس قدرها إنها تفضل تنقل دم طول عمرها وحياتها ممكن تتعرض للخطر لو الدم دا قل علشان كدة أنا فكرت أعمل المبادرة دى علشان أشجع الناس إنهم ينزلوا يتبرعوا بدمهم لننقذ أهالينا وكل حبايبنا".

وتابع الرداد: أنا بتحدى فى المبادرة دى أحمد السقا وإيمى سمير غانم وعمرو يوسف وأمير كرارة ورامي رضوان وهشام ماجد إنهم يعملوا فيديوهات ويشجعوا أكبر قدر ممكن من الناس علشان ينزلوا يتبرعوا بدمهم لصالح المركز القومى لنقل الدم فى العجوزة وكل فروعه على مستوى الجمهورية، وطبعا نخلى بالنا من نفسنا ونروح فى الوقت المخصص للنزول فيه، ونلبس كمامات ونلبس جوانتيات وإن شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظكوا".

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وفى سياق آخر يصور حسن الرداد مسلسله الجديد "شاهد عيان" المرشح للعرض فى شهر رمضان المقبل، والذى انطلق تصويره مؤخراً، من تأليف أحمد مجدى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى ويشارك فى بطولته هنا شيحة، وبسمة ووليد فواز ومحمد لطفى وعدد آخر من الفنانين.