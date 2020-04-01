فيديو| بعد تصريحاتها ضد الوافدين.. الفنانة حياة الفهد: "خانني التعبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت حياة الفهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، إنها ليست عنصرية ومداخلتها التي أثارت الجدل ليست بالعنصرية.

وأضافت أن حديثها ستشعر به جميع الدول في الفترة المقبلة، وعدد سكان الكويت مليون وعليهم 4 مليون وافد، والبلد لا يتحمل هذا العدد مشيرة إلى أن المستشفيات تكدست، والكويت بلد صغيرة والمحاصيل لا تكفي السكان.

وتابعت: " لم أقصد الأشخاص الذين لديهم وظائف ثابتة ولديهم أسرة ومنزل يعيشون فيه، بل أقصد العمالة المخالفة الذين لا يمتلكون وظائف ثابتة وسيشكلون حملا على الدولة.

وأوضحت، أن بعض الدول قررت إيقاف تصدير الخضروات والبقوليات وهكذا ستمر الكويت بأزمة مع أن الحكومة فعلت أكثر من المطلوب منها، لكن على الحكومة أن تهتم بمواطنيها، موضحة أنها لن تقصد وافدي شعب بعينه.

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وقالت الفهد عن جملتها التي قالتها بمداخلتها أمس "لو كان بيدي لرميت هؤلاء الوافدين في الصحراء"، إن التعبير خانها ولم تقصد هذه الجملة، وأن هناك من يتصيد لها الأخطاء ولن تتحدث عنهم، ومن يتصيدون لها تركوا كل ما قالته وترصدوا بهذه الجملة لكنها لا تقصد هذه الجملة".

وأكدت أن كلامها من منطلق خوفها على وطنها وشعبها، مشيرة إلى أنها لو عاد الزمن لن تتحدث بنفس الانفعال في المكالمة الهاتفية التي أثارت الجدل، لكنها ستتحدث بنفس المضمون خوفا على بلدها.

وأثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد الجدل بعد مطالبتها برمي الوافدين خارج الكويت لأن البلد في ظل مرض فيروس كورونا المستجد لا يتحمل كل هذا العدد من الناس.