فيديو| دينا الوديدي تتصدر "تويتر" بعد حفل "لايف" مع جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصدرت المطربة دينا الوديدي تريند تويتر، بعد تقديمها عدة أغانٍ لايف لجمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

وكانت دينا قد أعلنت عن اللايف عبر حسابها على إنستجرام أمس، وقدمت دينا خلال اللايف، الذي بدأ في الثامنة مساءً عدة أغانٍ لها وأخرى قديمة.

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وتفاعل عدد كبير من الذين أعجبوا باللايف عبر هاشتاج دينا الوديدي، ما جعله يتصدر قائمة المحتويات الرائجة.

وأبدى الكثيرون رغبتهم في حضور حفل لها، بعد سماعهم اللايف.

وكان اللايف الذي قدمته الوديدي بسيطا للغاية، إذ ظهرت وهي تغني أمام الموبايل الخاص بها، وأحيانا تعزف على الجيتار.