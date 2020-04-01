بـ"البالطو الأبيض".. بيومي فؤاد يوجه رسالة شكر لأطباء مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان الكوميدى بيومى فؤاد، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، فيديو يوجه به رسالة شكر وتقدير إلى الأطباء فى مصر، تكريما لدورهم فى مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19". وقال بيومي فؤاد الذي ظهر ببالطو الأطباء: "إلى الجيش الأبيض، أطباء مصر، أبطال مصر، شكرا". وجسد بيومي فؤاد شخصية الطبيب بشكل ساخر في مسلسل الكبير، حيث لعب دور الدكتور ربيع، والذي نال شهرة كبيرة عليه.

يُذكر أن بيومى فؤاد، يشارك فى مسلسل "دهب عيرة"، للنجمة يسرا، ومسلسل تيمون وبومبا مع أكرم حسني وأحمد فهمي وفيلم تسليم أهالي مع دنيا سمير غانم.

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