حسن شاكوش ضيف أبلة فاهيتا.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر: تستضيف أبلة فاهيتا في أولى حلقات برنامجها بعد العودة مجددا، مطرب المهرجانات حسن شاكوش. ونشر شاكوش صورة تجمعه بفاهيتا عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "انتظروني مع أبلة فاهيتا بكرة الساعة 11 بليل على قناة on". ويعود برنامج أبلة فاهيتا من الدوبلكس مجددًا على قناة أون، بداية من الغد، ويعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

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