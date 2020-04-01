فيديو| سامو زين يطرح الحلقة الأولي من برنامجه "تشك تشك تشوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرح الفنان سامو زين، عبر قناته الشخصية بموقع "يوتيوب"، الحلقة الأولى من برنامج تشك تشك تشوك.

الحلقة جاءت في 3 دقائق وتم تصويرها في إمستردام بهولندا، والبرنامج عبارة عن جولة سياحية في هولندا بالسيارة.

وقال سامو زين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" :"وهلأ صار فيكم تحضرو الحلقة الأولى من برنامج تشك تشك تشوك حصريا على اليوتيوب، والحلقة الثانية يوم الأحد نار نار نار ورح تولع بينا الله يعيني عليهم ويعينهم على اللي بدو يصير، وإن شاء الله دايما تكونوا بخير ونحاول نرسم الابتسامة على وجوهكم حبايبي الله يحفظكم بتمنالكم مشاهدة ممتعة".

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ويستعرض البرنامج كواليس رحلات وجولات سامو بالعالم.

وأطلق المطرب السوري ساموزين، مؤخرا أغنيته الجديدة "صو صو"، من كلمات سامو مع أسامة عبدالهادي، وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبدالهادي، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.