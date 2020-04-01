فيديو.. حاتم فهمي يعود لجمهوره بـ"شفت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

طرح الفنان حاتم فهمى، كليب أغنيته الجديدة " شفت"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. ويعود حاتم، بهذه الأغنية لجمهوره بعد غياب تجاوز العامين، والأغنية من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني. ويظهر حاتم في الكليب بلوك جديد عليه من حيث الشعر والملابس.. وتقول كلمات "شفت": "شفت مين فينا طلع خَسران.. وسنين داخلين ف رهان.. على مين كان بايع مين.. سيبتَك تعند أيام ما مشيت.. واديك راجع حَنيت.. وبتسأل حبنا فين

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