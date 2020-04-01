بينها فيلم لشاروخان.. دليلك لأفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحرص العديد من القنوات الفضائية، على عرض مجموعة متنوعة من الأفلام، لجذب قطاع كبير من الجمهور، تزامنا مع تواجد أغلب المواطنين في المنازل، التزاما بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها العديد من الدول، للحد من تفشي فيروس كرونا المتسجد (كوفيد 19).

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة..

قناة MBC 2



في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم، تعرض فيلم "The BFG"، إنتاج عام 2016، وهو فيلم مغامرة تم إنتاجه في الولايات المتحدة، من إخراج ستيفن سبيلبرج من بطولة مارك رايلانس وريبيكا هول وبيل هادر وجيماين كليمان و روبي بارنيل.

ويحكي عن فتاة تدعى صوفي تصادف عملاق يدعى "ذا بيج فريندلي جاينت"، الذي على الرغم من مظهره المخيف إلا أنه يمتلك قلبا طيبا، ويعتبر منبوذاً من قبل العمالقة الآخرين بسبب امتناعه عن التهام الأطفال.



-وفي تمام الساعة الـ12 منتصف الليل، تعرض القناة فيلم المغامرة والفانتازيا "Pete's Dragon"، إنتاج عام 2016، من تأليف وإخراج ديفيد لوري.

ويحكي عن يتيم يدعى بيت، يهرب إلى بلدة تشتهر بالصيد تقع في ولاية مين برفقة صديقه إليوت، وهو تنين محبوب لديه القدرة على الاختفاء أحياناً، لكن عندما تستقبلهما حارسة منارة طيبة القلب ووالدها في منزلهما، تؤدي بهم المقالب التي يمارسها إليوت إلى الوقوع في ورطة كبيرة.

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وعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الأكشن "Brave heart"، إنتاج عام 1995، بطولة وإخراج وإنتاج ميل جيبسوم.

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والفيلم يحكي عودة ويليام والاس إلى اسكتلندا في أواخر القرن الثالث عشر،والتي يحكمها عديم الرحمة إدوارد ذا لونجشانكس، ويقود جيشاً ضعيفاً لكنه في المقابل شجاع عاقد العزم على هزيمة القوات الإنجليزية العظمى.

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وفي تمام الساعة التاسعة مساء، تعرض قناة "إم بي سي ماكس"، فيلم Hot Fuzz، إنتاج عام 2007، بطولة سايمون بيج ونيك فروست.

ويحكي الفيلم عن نقل أحد أكثر رجال شرطة لندن كفاءة لقرية ستانفورد حيث إيقاع الحياة رتيب، فيجد نفسه مرغماً على التكيف والعمل مع شرطي ساذج صغير السن. أمام هذا الواقع الجديد، ووسط الضياع الذي يشعر به، تقع سلسلة من الأحداث المروعة، مما يستدعي اتحادهما لمواجهتها.

أما في تمام الحادية عشرة مساءً تعرض القناة فيلم "The Watch". إنتاج عام 2012، والفيلم يحكي قصة أربعة رجال يشكلون مجموعة لمراقبة حيهم السكني، ليكتشفوا صدفة أن بلدتهم عرضة لتهديد مخلوقات فضائية، فيسعون جاهدين لحماية من يحبون وإنقاذهم من دمار شامل.



mbc bollywood

في تمام التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Chennai Express، إنتاج عام 2013، والفيلم من إخراج روهيت شيتي وبطولة شاروخان وديبيكا بادكون.

الفيلم تدور أحداثه في إطار درامي، حيث يقوم راهول برحلة إلى قرية صغيرة ليحقق آخر أمنيات جده ويلتقي في طريقه بفتاة هندية من الجنوب، يتبع ذلك سلسلة من المغامرات يجد خلالها نفسه في مواقف غريبة يعندما يواجه صعوبة في فهم لغة غير مألوفة.