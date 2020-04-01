شائعة تطاردها وسبب الغياب.. معلومات وتصريحات لجومانا مراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة السورية جومانا مراد بعيد ميلادها اليوم، إذ إنها من مواليد 1 أبريل.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات والتصريحات، احتفالا بعيد ميلادها..

-تخرجت في كلية الآداب بجامعة دمشق، وعملت بعد تخرجها في التليفزيون.

-قدمت أول أعمالها في عام 1999 من خلال المسلسل السوري بقايا صور مع المخرج نجدت أنزور.

- توالت أعمالها في سوريا، وفي عام 2005 شاركت في الدراما المصرية من خلال مسلسل سوق الزلط، فيما كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم الشياطين مع شريف منير عام 2007.

-من أشهر أعمالها في مصر فيلمي كباريه والفرح.

- في عام 2013 قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل فرعون وفيلم الحفلة، ثم غابت 7 سنوات.

-تعود في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل دهب عيرة، مع يسرا، كما تظهر ضيفة شرف في مسلسل سكر زيادة مع نبيلة عبيد ونادية الجندي.

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-كما أنها أنتجت عدة أعمال من بينها مسلسل الخيط الأبيض وهيك تجوزنا وغيرها.

- دائما ما تطاردها شائعة أنها أسلمت، رغم أنها مسلمة الولادة.

-وعن سبب غيابها خلال السنوات الماضية أوضحت أن رغبتها في تكوين أسرة هو السبب، وأنها عادت هذا العام بعد إتمام ابنها محمد عامه الأول، مشيرة إلى أن رؤية لزوجها خلال زيارته للحرم سبب تسمية ابنها محمد.

-نفت أن غيابها كان اعتزالا.

-رغم ملامحها فإنها تفضل تقديم دور الفتاة الشعبية، ورغم أن أغلب أعمالها في الدراما فإنها تفضل السينما.

-قالت إنها أجرت عملية تجميلية في أنفها ولم تنجح.

-نفت شائعة إن زوجها أهداها جزيرة بعد الولادة.

-قالت إنها لم تنجب ابنها في أمريكا لكي يأخذ الجنسية الأمريكية، ولكن لأن الطبيب الذي يتابع حالتها أمريكي.