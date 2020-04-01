هنادي مهنى تكشف عن دورها في "دهب عيرة"

نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "هنادي" على الصورة:" إن شاء الله

انتظروا سارة في مسلسل دهب عيرة ".

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يذكر ان مسلسل "دهب عيرة"، من المقرر عرضه خلال الماراثون

الرمضاني المقبل 2020، المسلسل من بطولة يسرا هنادي مهنى، خالد سرحان، سلوى عثمان وغيرهم الكثير من نجوم الفن.

المسلسل من تأليف: أحمد عادل سلطان وأمين جمال، ومن إخراج سامح عبد العزيز.