نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "هنادي" على الصورة:" إن شاء اللهانتظروا سارة في مسلسل دهب عيرة ".
يذكر ان مسلسل "دهب عيرة"، من المقرر عرضه خلال الماراثونالرمضاني المقبل 2020، المسلسل من بطولة يسرا هنادي مهنى، خالد سرحان، سلوى عثمان وغيرهم الكثير من نجوم الفن.
المسلسل من تأليف: أحمد عادل سلطان وأمين جمال، ومن إخراج سامح عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنى تكشف عن دورها في "دهب عيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.