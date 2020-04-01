بعد أزمة كورونا .. رامي جمال: كلي فخر ببلدي وناسها

علق الفنان رامي جمال عن أزمة فيروس كورونا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقال "جمال" : وجه نظري ان أزمة كورونا أظهرت حقيقة كل الدول وحقيقة أخلاق الشعوب، يعني سمعنا عن دولة استولت على معدات طبية كانت

مساعدة لدولة تانية، ودي دول كانت حلم لشباب كتير إنهم يسافرولها، شوفنا دول الإتحاد الأوروبي وهي بتتبادل الإتهامات واللي اعتقد بعد الأزمة هيرجعوا دول منفصلة، زي زمان ما شرفنا مافيش باسبور بينجي صاحبة، أقوى الدول والنظومات بتنهار يعني امريكا وايطاليا وانجلترا واسبانيا مش عارفين بقوتهم الاقتصادية وتحضرهم اللي ياما حكينا عنه يواجهوا الأزمة دي " معلقاً: "اللي بتعرف وتعلم، كلي فخر ببلدي..شكراً للأزمات وناسها".

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ومن ناحية أخرى، كان قد أهدى الفنان رامي جمال أغنيتة الجديدة "سقف" لكل أطباء وتمريض الكون اللي بيخاطرو بحياتهم وكل مجهودهم علشان نعيش".