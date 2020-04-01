بصورة جديدة .. هنا الزاهد تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت "هنا" في الصورة من داخل سيارتها، ترتدي نظارة سوداء اللون.

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وتنتظر "هنا" استئناف تصوير فيلمها الجديد "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر

أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاً، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك فى بطولته فرح

يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره وتسانده.

وتغيب هنا عن السباق الرمضانى المقبل بسبب انشغالها في أعمال أخرى مثل برنامجها الجديد "هزر فزر"، الذى انطلقت أولى حلقاته أمس السبت على قناة cbc، حيث يعرض يومين فى الأسبوع هما السبت والأحد الساعة 10 مساء، وتوقفت هنا عن تصوير الحلقات فى الأيام الماضية ويتبقى 4 أيام فقط على الانتهاء من البرنامج بالكامل.