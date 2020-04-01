بعد غياب طويل ..حاتم فهمي يعود بكليب "شوفت"

طرح المطرب حاتم فهمى، كليب أغنيته الجديدة "شوفت"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" وعلى المتاجر الإلكترونية. ويشار إلى أن أغنية "شوفت" بمثابة عوده للفنان حاتم فهمي بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

الأغنية من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس Advertisements وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني. وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني. كلمات الأغنية شوفت مين فينا طلع خَسران

وسنين داخلين ف رهان

على مين كان بايع مين

سيبتَك تعند أيام ما مشيت

وأديك راجع حَنيت

وبتسأل حبنا فين.



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