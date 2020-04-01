" عثمان 17 " ....مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 17 السابعة عشر مترجمة

احداث الحلقة بقتل عثمان عمه دوندار كذلك قتله لبلغاي بسبب خيانتهم له والتسبب في أسره في يد المغول، ذلك حيث قام عثمان بنصب فخ لبلغاي ورجاله ووقع فيه وسيبدأ في طردهم من الدولة العثمانية ليبدأ تأسيس دولته بعيداً .

وكانت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل قيامة عثمان هو هروب عثمان بمساعدة من مواليه من السجن بعدما أوقع به عمه

دوندار في يد المغول ليبدأ عثمان في التخطيط للهرب وتوحيد صفوف قبيلته والقضاء على عمه ومن ثم التفكير في القضاء على خطر المغول وذلك ما بدأ في التخطيط له.

حدثت الكثير من الاحداث المهمة الحلقة الماضية بعد هروب بالغاى من قبضة عثمان ، بعد رجوع عمه ديندار إلى

عثمان ليفسد خطته بعد معرفة مقتل ابنه وهى خطة أعدها عليشار ليوقع بين القبيلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اجتهادات لتفسير تأخر الإعلان التشويقي فمنهم من قال أنه بسبب توقف التصوير في ظل تفشي فيروس كورونا، بينما كتب آخرون أن السبب يرجع لتعرض فريق المسلسل لحادث سير، فيما لا تزال الحقيقة غائبة.

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لمتابعة ومشاهدة الحلقة 17 من مسلسل عثمان ( اضغط هــنـــــا ).





لمتابعة ومشاهدة الحلقة 17 من مسلسل عثمان ( اضغط هــنـــــا ).

اعلان الحلقة