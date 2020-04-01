الجمهور يطلب من رابح صقر بث فيديوهات لايف بعد تأجيل البومه

تصدر الفنان السعودي رابح صقر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلان تأجيل إصدار البومه الجديد والذي كان من المقرر طرحه هذه الأيام، ولكن مع انتشار فيروس كورونا بالوطن العربي ودول العالم اجمع، قرر صقر الانتظار حتى انتهاء تلك الأزمة وتستعيد البلاد استقرارها وأمانها الصحي.

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وغرد صقر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وكتب:"جمهوري الحبيب أولًا أحبكم وثانيًا الألبوم

جاهز وراح نختار الوقت المناسب لطرحه، الظروف الحالية صعب طرح أي عمل... خليك في البيت".

فيما رحب الجمهور بتلك الخطوة مطالبا منه أن يبث لهم فيديوهات مباشرة عبر منصات التواصل الإجتماعي ويقدم من خلالها ابرز الحانه وأغانيه.

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ويذكر أن صقر قام بإحياء حفل غنائي شهر يناير الماضي على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، تحت مسمى "ليلة صقر الأغنية الخليجية"،

والذي جاء ضمن فعاليات "شتاء الرياض"، وشهد الحفل ترحيب حار من قبل جمهور ومحبي الفنان السعودي، وشهد الحفل مزاد علني على العود الخاص به وعُرض على الهواء بشكل مباشر، وتم بيعه بمليون ريال سعودى.

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ويذكر أن صقر أحد أهم وأشهر مطربي الخليج خاصة والعالم العربي عامة، وقدم خلال مسيرته الفنية أغاني والحان لاقت استحسان الملايين وحقق من خلالها شعبية عريضة، ولُقب بموسيقار الخليج، ومن أهم اعماله: "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت" وغيرها من الاغاني المحفورة في أذهان محبيه.