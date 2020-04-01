هيفا وهبي تطلق تحدياً جديداً موجهاً لجمهورها -بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد التحديات التي شاركت فيها الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ ودعمها للمحتاجين ومؤخراً دعمها للحملة التي أطلِقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف حماية الحيوانات الأليفة من قبل حاضنيهم، بعد قيام العديد منهم برميها في الشارع خوفاً من نقلها فيروس كورونا إليهم، قامت هيفا بقبول تحدٍ جديد من إحدى معجباتها وذلك لنشر أجمل صورة، ونشرت هيفا صورتين لها التقطتهما في وقت سابق تزامناً مع عيد ميلادها وظهرت فيهما ممسكة بالونات وجوارب سوداء تصل إلى منتصف فخذيها وبدت في هذه الإطلالة غاية في الأنوثة.

وعلقت هيفا على الصورتين :"منذ أيام أطلق حساب هيفا وهبي "فاشن" تحدي هيفا وهبي وأنا قبلت هذا التحدي وهذه أفضل صور بالنسبة لي وأنا أرسحكم جميعاً وأتحداكم لتعبروا عن إعجابكم بها.

ونالت الصور آلاف علامات الإعجاب والتعليقات المشيدة بجمال هيفا وأنوثتها وأناقتها.

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