كارين سلامة تشكو من وضعها الاقتصادي الصعب وهكذا ردت كارمن لبس-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ على تصريح للممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ​كارين سلامة​ شرحت فيه ظروفها الاقتصادية الصعبة في ظل الأزمة الراهنة.

وكانت كارين سلامة كتبت في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"رح خبركم شغلي عم عيشها، اخواتي الثلاث الشباب صاروا بلا شغل، انا بلا شغل ،زوجي قاعد بالبيت من اول قصة #كورونا ،طيب نحنا لهلأ معنا ناكل الحمدلله، بس مستحاقتنا يللي الدولة والبنوكي بدهم ياهن مننا ،شو ممكن نعمل اذا طول الوضع؟ اذا ما رح تلاقوا آلية كلنا بدنا اعاشات قريبا".

لترد كارمن لبّس معلقة :"حبيبتي كارين كلنا بالهوا سوى، الواحد بيستحي يحكي لأن في كتير ناس معترين، بس وضع كتير من الممثلين و الإعلاميين عم يصعب يوم عن يوم، و الدولة و البنوكة آخر همن، سارقيلنا مصرياتنا عينك بنت عينك، ومش عّم يعطونا حتى المينيموم لنقدر نجيب اكل".

ثم عادت كارين وعبّرت عن استغرابها من الضجة التي أثارها منشورها وكتبت :"ما بعرف ليش هالتغريدة اخدت هالقد ضجة، يمكن لأنو الناس مش معودي على الصراحة من اشخاص بيطلعوا على التلفزيون، انا من العالم، من الطبقة المتوسطة بهالبلد يللي عم بتعاني كثير وهي على شفير الإنقراض، واكيد اذا استمرت الأوضاع هيك، وما في شغل والبنوكي مش عم ترحم،رايحين على المهوار".