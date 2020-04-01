بروكلين بيكهام في قبلة حميمة مع حبيبته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يعبر ​بروكلين بيكهام​ابن لاعب كرة القدم الإنكليزي الشهير السابق ​ديفيد بيكهام​ عن حبه الكبير لحبيبته ​نيكولا بيلتز​ وذلك عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر بروكلين أمس صورة قديمة جمعته بحبيبته وهما يتبادلان قبلة حميمة وعلق عليها :"نصفي الآخر ..أحبك"، لتعلق هي أيضاً :"أحبك بروكلين وأكثر".

ويظهر بروكلين البالغ 21 عاماً في الصورة جالساً إلى طاولة في أحد المطاعم مع حبيبته الممثلة البالغة 25 عاماً وهو ينحني ليطبع قبلة حارة على شفتيها.

ويعيش العاشقان في الحجر المنزلي معاً بينما باقي أسرة بيكهام متواجدون في حجر منزلي بـ كوتسوولدز جنوبي غربي إنكلترا.

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