مزيكا تطرح أغنية «شفت» لـ حاتم فهمي عبر "يوتيوب"

طرحت شركة مزيكا للصوتيات والمرئيات منذ قليل علي قناتها الرسمية، عبر موقع "يوتيوب" أحدث أغاني الفنان حاتم فهمي التي تحمل عنوان "شفت".
من ناحية أخرى طرح الفنان حاتم فهمي مؤخرًا أغنية "ومين هقابله" من إنتاج شركة مزيكا تم طرحها عام 2018 .
يذكر أن تعاون الفنان حاتم فهمي للمرة الأولي مع شركة "مزيكا" في أغنية "مش من حقك" تم طرحها عام 2004 ثم غاب حاتم فهمي عن الساحة الفنية لعدة سنوات، وعاد مرة أخرى بألبوم غنائي بعنوان "لسة بايديه" تم طرحه عام 2011.
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