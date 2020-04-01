عاصي الحلاني يحتفل بوصول أغنية "اضحكي" لـ٦ ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"

احتفل الفنان عاصي الحلاني بوصول أغنية "اضحكي" لـ٦ ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب". وكتب عاصي عبر حسابه علي "انستجرام"، 6 ملايين مستمع لاغنية اضحكي علي يوتيوب".

أغنية "اضحكي" لـ عاصي الحلاني، من كلمات عامر لاوند، وألحان: علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني، ميكس وماستر: محمد المقهور.

وكشف عاصي الحلاني، مؤخرًا، عن تفاصيل ألبومه الجديد، حيث من المقرر أن يطرحه تدريجيا خلال الأيام المقبلة.

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