مطربون يتحدون فيروس كورونا بأغنيات جديدة

على الرغم من حالة السكون التى يعيشها الوسط الفني، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا إلا ان هناك بعض المطربين قرروا إسعاد جمهورهم، وتوعيتهم، سواء كان بأغاني لها علاقه بالتوعية ضد الفيروس القاتل، أو اعمال أخرى من أجل تسليتهم، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى طرحت وأعلن عنها خلال فتالحظر.

حمادة هلال

روج الفنان حمادة هلال لأحدث أغانيه التى تحمل اسم متونسين ببعض ونشر فيديو له عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب حمادة أغنية متونسين ببعض قريبآ إن شاء الله حصريآ على mbc مصر".

وكان الفنان حمادة هلال شارك فى حملة التوعية ضد فيروس كورونا، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين عبد الوهاب

وعبّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها الشديدة بحب الجمهور لها وسؤالهم عنها في فترة غيابها عن السوشيال ميديا بعدما قامت بغلق كل حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت شيرين، أنها سوف تفاجئ جمهورها بطرح أغنية جديدة لإدخال السرور والبهجة عليهم كما فعلوا معها.

قالت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر":" إنتم مش عارفين أنا بحبكم قد إيه وحبكم ده أهم حاجة عندي، وزي ما وعدتكم فيه أغنية جديدة جاية من أقرب الأغاني لقلبي ومع إن توزيعها لسه مخلصش قررت أسمعها لكم علشان تفرحكم زي ما فرحتوني... بحبكم".

محمد رمضان

كما طرح الفنان محمد رمضان عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب اغنية ايامي من غناء المطرب حسن شاكوش، وهي الاغنية الدعائية لمسلسل البرنس.

البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

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يذكر أن آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة.

فضل شاكر

ويستعد المطرب فضل شاكر لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة بعنوان "بتوحشيني".

ونشر شاكر برومو الأغنية عبر حسابه بتطبيق Intagram، وعلق بـ"قريبا عبر قناتي بموقع YouTube".

وكان الفنان فضل شاكر، طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "يا ترى" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وقد حققت ما يقرب من 30 ألف مشاهدة بعد ساعتين من طرحها فقط.

حسين الجسمي

فيما شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وطرح أغنية جديدة بعنوان "متّحدين ومتحدّين".

الأغنية من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، وتقول كلماتها: كلنا بك يا وطن مسؤولين .. باللي تامر به نحن ملتزمين .. وان تحدانا الزمن .. ابشر بنا يا وطن .. متّحدين .. ومتحدّين".

وعرضت الأغنية المصورة "متّحدين ومتحدّين" بطريقة الفيديو كليب بلقطات من وحي الحالة الإنسانية التي يعيشها "خط الدفاع الأول" في مواجهة هذا الفيروس، كما وصفه به الأطباء والممرضين والمسعفين وجميع الموظفين في القطاع الصحي، من خلال جميع القنوات التلفزيونية في الإمارات الى جانب القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube.

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