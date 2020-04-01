آيتن عامر تثير الجدل بإطلالة ساحرة عبر "انستجرام"

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. وظهرت الفنانة آيتن عامر بإطلالة مثيرة ومميزة خطفت بها الانظار بلوك جديد، مرتدية جاكيت باللون الزيتى وبنطلون أسود. ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها، وقامت بترك شعرها الكيرلى منسدلا علي كتفيها. Advertisements قد يهمك أيضا: آيتن عامر تكشف سراً عن حياتها قبل التمثيل آيتن عامر تكشف عن رغبتها في تحقيق حُلمها القديم باحتراف الغناء

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