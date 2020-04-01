منى زكي تشعل انستجرام بجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة منى زكي، لجلسة تصوير جديدة، لـصالح مجلة enigmamagazine، وقد أشعلت الانستجرام بها.

ظهرت منى زكي، بشكل مميز ومختلف حيث إرتدت أكثر من موديل جذاب وأنيق، بينما انهالت عليها التعليقات من قبّل جمهورها فور نشرها الصور عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام".

وجاءت التعليقات كالتالي :" تجنني يامنمن .. حبيت لوك الأسود والأبيض والفستان بألوان الربيع، ستايلك كانك فراشة"، و"اشگد بسيطة ومحبوبة يا اجمل فنانة ".

بينما حرص العديد من النجوم على ابداء اعجابهم بالصور، كان من بينهم مصطفى خاطر، وأحمد رزق، وأحمد السعدني، وشيكو، وبسنت شوقي، وغيرهم.

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