شكرا لقرائتكم خبر عن "رامز مجنون رسمى".. يدخل غرفة المونتاج استعدادا لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صناع برنامج رامز جلال الجديد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل بعنوان "رامز مجنون رسمى" في مونتاج حلقات البرنامج استعدادا لعرضها في الموسم الرمضاني، خاصة بعدما قرر تصوير الحلقات المتبقية من البرنامج في يوم واحد بدبى بعد انتشار أزمة فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

وتعد فكرة البرنامج كالفكرة الرئيسية التي يظهر بها رامز كل عام فى شهر رمضان، وهى خداع الضيف الذى يظهر معه في الحلقة، لتقديم إعلان أو منتج شهير فى مكان معين، وبعد وصول الضيف يثور بركان فى كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، ومن هنا تتصاعد أحداث كل حلقة.

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ومن ناحية أخرى ينتظر رامز جلال موعد استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، الذى تشارك في بطولته النجمة غادة عادل، وكثف المخرج محمود كريم التصوير، من أجل اللحاق بموسم عيد الفطر المقبل، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد من غلق السينمات وحظر التجوار حسب قرارات الحكومة المصرية يتم تأجيل موعد طرح الفيلم، من تأليف لؤى السيد، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة" ، وفيلم "سبع البرومة .

ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه في تلك الأزمات ، ويشارك في بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، ويجمع فيلم "هيكل نظمى" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.