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شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش أول ضيوف برنامج " أبلة فاهيتا" على Ontv والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل المطرب الشعبي حسن شاكوش، على برنامج الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" في أولى حلقات برنامجها "لايف من الدوبلكيس" في موسمها الجديد المقرر عرض أولى حلقاته غداً عبر قناة Ontv.
ونشر شاكوش، صورة له مع نجمة الويبة عبر حسابه بإنستجرام، وكتب "انتظروني مع أبلة فاهيتا بكرة الساعة 11 بليل على قناة ontv".
حسن شاكوش وابلة فاهيتا
وطرحت قناة ontv البرومو الأول للبرنامج، حيث كشفت أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
وكانت أبلة فاهيتا قد نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي حقق نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.
وطرح شاكوش منذ ايام، أغنية "شارع أيامى" المقرر طرحها من مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل.
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