شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبدالنور تتحول لـ"شيف" بسبب العزل الصحى.. وابنتها أول المتدربين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، في مقطع فيديو جديد لها، وهي تتحول لـ"شيف" داخل العزل الصحي المنزلي الذى يعيشه الكثيرون بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان أول المتدربين الذين تولت النجمة اللبنانية تدريبهم هي ابنتها، ونشرت سيرين عبد النور الفيديو الذي ظهرت فيه بصحبه ابنتها وشقيقتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت معلقة: "وهيدي بنتي تاليا مع أختي سابين رح نعمل مع بعض (صفوف)، خليك البيت".

واحتفلت عبد النور مؤخرا بعيد ميلاد ابنها كريستيانو، حيث أتم عامين الأسبوع الماضى مسترجعة ذكرى أول يوم ولادته وكيف غير حياتها، وشاركت سيرين صورة قديمه لها بعد ولادتها عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت سيرين في تهنئتها: "مثل اليوم الله أعطاني نعمة ثانية بعد بنتي تاليا غير كل النعم الله هداني طفل انتظرته كتير وكنت أصلي اغمروا بين إيديي كنت أتخايل كيف رح يكون شكلوا بتذكر كتير اول نظرة منه وأول ضحكة وأول غمرة".

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وتابعت،: "بحبه حب هو واخته ملهوش وصف ولا حدود صار سنتين يا قلبي وعمري وروحي يا رب عطيه عمر وايام حلوة وصحة وفرح الدنيا كريستيانو رحمة عيد ميلاد ابني".

وتعد الفنانة سيرين عبد النور واحدة من النجمات اللبنانيات اللائى نجحن على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" فى معرفة الجمهور المصرى بها.

آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "الديفا" بطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.