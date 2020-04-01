شكرا لقرائتكم خبر عن تامر محسن يضغط جدول تصوير "تقاطع طرق" لـ منى زكى للحاق بالعرض الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد المخرج تامر محسن مجددًا لتصوير مسلسل "تقاطع طرق" بطولة النجمة منى زكى ومحمد فراج ومحمد ممدوح تايسون، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بعدما توقف التصوير الفترة الماضية، بسبب الإجراءات الاحتاطية من فيروس كورونا، الذى ضرب العالم أجمع، حيث صورت أسرة المسلسل عدة مشاهد أمس داخل لوكيشن أستوديو الأهرام بمنطقة الهرم، وجمعت المشاهعد كل من منى زكى ومحمد فراج وسيد رجب.

ووضع تامر محسن جدولا جديدا لتصوير باقى حلقات المسلسل، حيث ضغط محسن أيام وساعات التصوير بكثافة بالغة، حتى يتمكن وفريق العمل من اللحاق بالعرض الرمضانى، الذى يتبقى لحلوله 23 يومًا فقط، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة اتجاه تامر محسن فى الاستعانة بوحدة تصوير ثانية من أجل الانتهاء من عدد كبير من الحلقات.

يشار إلى أن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح تايسون، سيد رجب، عائشة بن احمد، وعدد كبير من الشباب، تأليف وإخراج تامر محسن .

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وقدم تامر محسن آخر أعماله الدرامية مسلسل "هذا المساء" ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أروى جودة، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، أحمد داوود، ملك عاصم، وأخرون، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود منى زكى بـ "تقاطع طرق" إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها مسلسل "أفراح القبة" عن رواية نجيب محفوظ وأخرجه محمد ياسين عام 2016، وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم اياد نصار، صابرين، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، سوسن بدر، جمال سليمان، دينا الشربينى، صبا مبارك، محمد الشرنوبى، سلوى عثمان وأسامة عبد الله وآخرين.